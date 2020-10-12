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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 12:47 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde neşeli antrenman! Ayak tenisi...

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Gençlerbirliği'nde neşeli antrenman! Ayak tenisi...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başlayan idman, son bölümde oynanan ayak tenisiyle tamamlandı. Ayak tenisi oyununda futbolcular neşeli anlar yaşadı.

 

Gençlerbirliğinde neşeli antrenman Ayak tenisi...

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