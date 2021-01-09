Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'dan Galatasaray maçı yorumu: 'Sıkıntı oldu'

Süper Lig'de Galatasaray'a 6-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Kaplan'ın sözleri;

Tam dengeyi kurarken bireysel hatayla 2. golü yedik. Tam topu aldık 3. gol oldu. Bunu çabuk unutmamız lazım. Galatasaray kaliteli ve bireysel yetenekleri olan, işi çözen oyunculara sahip. Altyapıdan 7-8 oyuncuyu sahaya attık. Zor maçı kaybettik

BİZE SIKINTI OLDU

Üretkenliğimiz yoktu. Karşımızda 2 haftadır kaybeden bir Galatasaray vardı. Onlar için bir dönüm noktası oldu. İstekli ve arzulu bir Galatasaray, bize sıkıntı oldu

Antalya 6-0 kaybetti, geldi burada Galatasaray'dan puan aldı. Biz Ankaragücü'yle burada 6-0 kaybettik, sonraki hafta puan aldık. Biz buraya da puan için gelmiştik.

OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ

Berat'ın yerine yurt dışı ve içinde görüştüğümüz oyuncular var. 1 savunma, 2 orta saha ve 1 santrfor almak istiyoruz. Bizden ayrılmak isteyen 1-2 oyuncu var. Onlar da giderse bir sol kenar oyuncusu almak istiyoruz.