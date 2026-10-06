Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, önceki gün görevinden istifa etme talebinde bulunmuş ancak bu isteğinin yönetim kurulu tarafından kabul edilmediği duyurulmuştu.

YOLLAR AYRILDI

Kırmızı-siyahlı kulüp, istifa kararında ısrarcı olan 58 yaşındaki tecrübeli teknik direktör ile bugün karşılıklı anlaşma yoluyla yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, AA'ya yaptığı açıklamada Diyadin'in bugün kulübe gelerek istifa kararının kesin olduğunu söylediğini belirterek, "Yönetim olarak kendisinden memnun olduğumuzu ifade ettik. Bugün kendisi kulübe geldi. Ben dışarıdaydım. Başkan vekilimiz Arif (Ölmez) Bey ve diğer arkadaşlar ile görüşmüş. Dönmeyeceğini söylemiş. 'Kesin kararlıyım, ben ve ekibim bırakıyoruz' demiş. Yazılı olarak da istifa etmiş. Yazılı da istifasını verince bir şey yapamadık. Bu saatten sonra da tutamadık. Kendisi istifa etti. Bunun üzerine karşılıklı anlaştık, hakkını hukukunu kendisine teslim ederek sözleşmeyi sonlandırdık." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

HAFTA SONU RAKİP AMED SF

6 haftası geride kalan Süper Lig'de 7 puana sahip olan Gençlerbirliği, 13. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği ligin 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü evinde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.