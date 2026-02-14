Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi!

Haberin Devamı

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği için göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Sayın Diyadin’e bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

6 maçta Başkent ekibinin başında yer alan teknik adam, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.