×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi!

Güncelleme Tarihi:

#Gençlerbirliği#Metin Diyadin#Süper Lig
Gençlerbirliğinde Metin Diyadin dönemi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 19:22

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Teknik Direktör Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği için göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Sayın Diyadin’e bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

6 maçta Başkent ekibinin başında yer alan teknik adam, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gençlerbirliği#Metin Diyadin#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!