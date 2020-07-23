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GeriFutbol Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 20:55,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

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Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı
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Gençlerbirliği Kulübü, Beşiktaş maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve personele uygulanan testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında 25 Temmuz Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak

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