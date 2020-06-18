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GeriFutbol Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 18.06.2020 - 17:40,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

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Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı
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Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak Gençlerbirliği'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi yapılan rutin kontroller gereği bu sabah uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif test sonuncuna rastlanmamıştır." denildi.

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