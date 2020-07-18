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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde koronavirüs testleri negatif çıktı

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Gençlerbirliği'nde koronavirüs testleri negatif çıktı
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Gençlerbirliği Kulübü, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor maçı öncesi rutin kontroller gereği uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif sonuca rastlanmamıştır." denildi.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında yarın oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Gençlerbirliğinde koronavirüs testleri negatif çıktı

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