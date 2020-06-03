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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 14:20,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Konyaspor mesaisi sürüyor

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Gençlerbirliği'nde Konyaspor mesaisi sürüyor
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanının taktik ağırlıklı geçtiği belirtildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın dar alanda top kapma çalışmasıyla devam ettiği ifade edildi. İdmanın, önce tam saha sonra da yarı sahada yapılan taktik çalışmalarla sona erdiği kaydedildi. Kırmızı-siyahlılar, çalışmalarına yarın tesislerinde devam edecek.

Gençlerbirliğinde Konyaspor mesaisi sürüyor

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