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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 13:53,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Konyaspor mesaisi sürüyor

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Gençlerbirliği'nde Konyaspor mesaisi sürüyor
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Kırmızı-siyahlılar, koşu çalışmasının ardından günü dar alanda dönüşümlü çift kale maçla tamamladı.

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