MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGençlerbirliği'nde Konyaspor hazırlıkları devam ediyor
GeriFutbol Gençlerbirliği'nde Konyaspor hazırlıkları devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Konyaspor hazırlıkları devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerbirliği'nde Konyaspor hazırlıkları devam ediyor
Abone Olgoogle-news

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanının ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın son bölümünde taktik ve koşu çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

Kırmızı-siyahlılar, yarın izin yapacak ve çalışmalarını 8 Haziran Pazartesi günü tesislerinde sürdürecek.

Gençlerbirliği, Bogdan Stancu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Gençlerbirliği, Bogdan Stancu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Gençlerbirliğinde Konyaspor hazırlıkları devam ediyor

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle