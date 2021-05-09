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GeriFutbol Gençlerbirliği'nde kongre heyecanı! 23 Mayıs'ta yapılacak
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Futbol
Haber Giriş: 09.05.2021 - 18:42 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde kongre heyecanı! 23 Mayıs'ta yapılacak

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Gençlerbirliği'nde kongre heyecanı! 23 Mayıs'ta yapılacak

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, 23 Mayıs tarihinde yapılacak.

Gençlerbirliği Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanması durumunda 23 Mayıs'ta yapılacak.

Yapılan genel kurul çağrısına göre, ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul, 23 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise genel kurul 30 Mayıs Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacak.

Gençlerbirliğinde kongre heyecanı 23 Mayısta yapılacak

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