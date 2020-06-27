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GeriFutbol Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor!
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Futbol
Haber Giriş: 27.06.2020 - 19:48,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor!

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Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor!
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Haziran Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Antrenman, dar alanda yapılan ve neşeli geçen çift kale maçla sona erdi. Karşılaşmayı kazanan ise beyaz takım oldu.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak

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