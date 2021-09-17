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Gençlerbirliği'nde ilk galibiyet sevinci

#TFF 1. Lig#Gençlerbirliği#Anadolu Kulüpleri
Gençlerbirliğinde ilk galibiyet sevinci

TFF 1. Lig'de Altınordu'yu 3-2 yenerek bu sezon ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği Kulübünün basından sorumlu asbaşkanı Muammer Akyüz, "Bu galibiyet elbette her şeyin güllük gülistanlık olduğu anlamına gelmemekle birlikte, takımımıza iyi bir moral motivasyon olmuştur." dedi.

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Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akyüz, sezonun 5. haftasında Ankara'da Altınordu ile oynadıkları maçı kazanarak ilk üç puanı aldıklarını hatırlattı.

Altınordu'nun genç kadrosu ile çok koşan ve mücadele eden bir takım olduğuna işaret eden Akyüz, "Oynadığı her takımı da zorlayacak bir yapıya sahip olduğu ortada. Takımımız erken gol yemesine rağmen maçtan düşmedi, maçın sonuna kadar da mücadelesini sürdürdü. Bu galibiyet elbette her şeyin güllük gülistanlık olduğu anlamına gelmemekle birlikte, takımımıza iyi bir moral motivasyon olmuştur. Tabii ki taraftarlarımıza da." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliğinde ilk galibiyet sevinci

"Sezon başından beri söylüyoruz; bu takım yeni kuruldu, zamana ihtiyacı var." ifadelerini kullanan Akyüz, şunları kaydetti:

"Geçen her hafta ortaya koyduğu mücadele ve takım olma ruhu bu görüşümüzün doğru olduğunu gösteriyor. İlerleyen haftalarda daha iyi futbol, daha çok mücadele eden bir takım olacağımıza inanıyorum. Pazar günü oynayacağımız zorlu Samsunspor deplasmanından da üç puanla dönmek hepimizin arzusu ve inancıdır. Taraftarlarımızın bu takıma güvenmelerini ve inanmalarını istiyorum. Takımımızın ilerleyen haftalarda bu güvenin karşılığını vereceğine biz de inanıyoruz."

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#TFF 1. Lig#Gençlerbirliği#Anadolu Kulüpleri