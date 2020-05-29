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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 19:10,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor

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Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor
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Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada antrenmanlara devam ediyor.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisi günü çift idmanla geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanların sabah bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışan futbolcular akşam idmanında ısınma hareketleri ve top kapma çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı

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