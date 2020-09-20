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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 12:48 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde gol sıkıntısı

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Gençlerbirliği'nde gol sıkıntısı
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

Teknik direktör Mert Nobre yönetiminde 2020-2021 sezonuna başlayan başkent ekibi, ilk 2 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik alırken, gol sevinci yaşayamadı.

Sezonun açılış maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, 2. hafta mücadelesinde sahasında İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

- Geçen sezonun son iki haftasında da gol atamamıştı

Başkent temsilcisi, geçen sezonun son iki haftasında da topu filelere gönderememişti.

Gençlerbirliği, 2019-2020 sezonunun 33. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 2-0, 34. hafta karşılaşmasında da Beşiktaş'a 3-0 mağlup olmuştu.
Böylece, kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig'deki gol hasreti 4 maça çıktı.

- Gol yükünü Stancu-Sio ikilisi çekmişti

Gençlerbirliği, 12. sırada tamamladığı geçen sezon 39 gol atmıştı. Gollerin 24'ünü Bogdan Stancu-Giovanni Sio ikilisi kaydetmişti.
Fileleri 14 kez havalandıran 33 yaşındaki Rumen golcü Stancu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirmişti.

Gençlerbirliğinde gol sıkıntısı

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