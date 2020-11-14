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GeriFutbol Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
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Futbol
Haber Giriş: 14.11.2020 - 18:53 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

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Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldığı kaydedildi.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 16 Kasım Pazartesi günü İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam edecek.

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