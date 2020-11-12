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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe hazırlıkları! Mustafa Kaplan detayı...

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Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe hazırlıkları! Mustafa Kaplan detayı...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mert Nobre ile yolların ayrılmasının ardından takımı antrenmana Mustafa Kaplan çıkardı.

Lige verilen milli arada hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlılar, günü tek antrenmanla geçirdi.

Fenerbahçede Gençlerbirliği hazırlıkları Pazar günü Fatih Karagümrük ile...
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları! Pazar günü Fatih Karagümrük ile...

MUSTAFA KAPLAN DETAYI...

İlhan Cavcav Tesisleri'nde Sportif Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman son bölümde yapılan çift kale maçla tamamlandı.

 

Gençlerbirliğinde Fenerbahçe hazırlıkları Mustafa Kaplan detayı...

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