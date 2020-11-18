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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 16:28 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe hazırlıkları! Dar alanda gol çalışması...

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Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe hazırlıkları! Dar alanda gol çalışması...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar günü tek antrenmanla geçirdi.

Fenerbahçe idmanında Samattadan gol şov
Fenerbahçe idmanında Samatta'dan gol şov!

Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan gol çalışmasıyla devam etti.
Yaklaşık 1,5 saat süren idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

 

Gençlerbirliğinde Fenerbahçe hazırlıkları Dar alanda gol çalışması...

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