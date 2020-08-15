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GeriFutbol Gençlerbirliği'nde Erdem Özgenç ile yolları ayrıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 12:54,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Erdem Özgenç ile yolları ayrıldı

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Gençlerbirliği'nde Erdem Özgenç ile yolları ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sağ bekte görev yapan Erdem Özgenç ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2018-19 sezonu devre arasında takımımıza katılan ve 1,5 sezon Gençlerbirliği forması giyen Erdem Özgenç'e takımımıza olan emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Bir hafta sonra 36 yaşına girecek Erdem Özgenç'in, Gençlerbirliği ile olan sözleşmesi sezon sonu sona ermişti.

Gençlerbirliğinde Erdem Özgenç ile yolları ayrıldı

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