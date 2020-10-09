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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 13:48 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Denizlispor hazırlıkları! Taktik ağırlıklı antrenman...

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Gençlerbirliği'nde Denizlispor hazırlıkları! Taktik ağırlıklı antrenman...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar günü taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, şut çalışmasıyla devam etti.

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: Mert Nobrenin taktik bilgisi...
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: "Mert Nobre'nin taktik bilgisi..."

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma, son bölümde yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

 

Gençlerbirliğinde Denizlispor hazırlıkları Taktik ağırlıklı antrenman...

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