Gençlerbirliği'nde Candeias ambulansla hastaneye kaldırıldı
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Gençlerbirliği'nde sakatlık yaşayan Candeias, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gençlerbirliği'nin Galatasaray'ı ağırladığı maçta Gedson'un müdahalesiyle düştükten sonra omzundan sakatlanan Candeias, ilk yarının sonlarına doğru oyundan çıktı.
Mücadeleye devam edemeyen Portekizli futbolcunun ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
KIRMIZI KART İTİRAZI
Candeias, Gedson Fernandes'in müdahalesiyle yerde kalırken Gençlerbirliği cephesi kırmızı kart bekledi. Ancak maçın hakemi Halis Özkahya, pozisyon sonrasında Galatasaraylı futbolcu Gedson'a sarı kartını gösterdi.
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