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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 17:59 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde bir genç futbolcu koronavirüse yakalandı

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Gençlerbirliği'nde bir genç futbolcu koronavirüse yakalandı
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Gençlerbirliği'nde bir genç futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep FK maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 genç sporcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan sporcumuzun tedavisine de başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliğinde bir genç futbolcu koronavirüse yakalandı

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