AA
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Gençlerbirliği'nde bir futbolcu koronavirüse yakalandı.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Kayserispor maçı öncesi yapılan testler sonucu bir futbolcusunda koronavirüse rastlandığını açıkladı.
Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.
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