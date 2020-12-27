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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.12.2020 - 17:05 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde bir futbolcu koronavirüse yakalandı.

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Gençlerbirliği'nde bir futbolcu koronavirüse yakalandı.
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Kayserispor maçı öncesi yapılan testler sonucu bir futbolcusunda koronavirüse rastlandığını açıkladı.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.

Gençlerbirliğinde bir futbolcu koronavirüse yakalandı.

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