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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 14:38 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş hazırlıkları sürüyor!

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Gençlerbirliği'nde Beşiktaş hazırlıkları sürüyor!
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü Beşiktaş'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlıların yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Koordinasyon çalışması gerçekleşen antrenmanın ayak tenisi turnuvasıyla sona erdiği kaydedildi.

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Gençlerbirliği hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

Gençlerbirliğinde Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

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