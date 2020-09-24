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GeriFutbol Gençlerbirliği'nde Beşiktaş hazırlıkları sürüyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 12:43 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş hazırlıkları sürüyor!

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Gençlerbirliği'nde Beşiktaş hazırlıkları sürüyor!
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, günü sabah saatlerinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı taktik ağırlıklı çalışmayla geçirdi.

Antrenmana pas ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan başkent ekibi, daha sonra dar alanda hücum ve savunma organizasyonlarında bulundu.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

 

Gençlerbirliğinde Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

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