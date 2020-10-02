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GeriFutbol Gençlerbirliği'nde Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 13:46 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor

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Gençlerbirliği'nde Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü Beşiktaş'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başkent temsilcisi, günü sabah saatlerinde teknik direktör Mert Nobre yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan taktik çalışmayla geçirdi.

Mert Nobre: Beşiktaş büyük takım, saygı duyuyoruz ama...
Mert Nobre: "Beşiktaş büyük takım, saygı duyuyoruz ama..."

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda taktik çalıştı. İdman, son bölümde oynanan üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

 

Gençlerbirliğinde Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor

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