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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 13:18 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde BB Erzurumspor hazırlıkları! Son hazırlık yarın Erzurum'da...

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Gençlerbirliği'nde BB Erzurumspor hazırlıkları! Son hazırlık yarın Erzurum'da...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliğinde 10 koronavirüs vakası
Gençlerbirliği'nde 10 koronavirüs vakası!

Dün 6'sı futbolcu 10 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Gençlerbirliği'nin maç için son hazırlığını yarın Erzurum'da yapacağı belirtildi.

 

Gençlerbirliğinde BB Erzurumspor hazırlıkları Son hazırlık yarın Erzurumda...

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