MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları
GeriFutbol Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 19.02.2020 - 19:09,Son Güncelleme:/

Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları

Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği başkent derbisinin hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda çalışan futbolcular, daha sonra sahaya geçti. Dar alanda top kapma oyunuyla süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasındaki başkent derbisi, 23 Şubat Pazar günü Eryaman Stadı'nda yapılacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle