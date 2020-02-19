Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları
Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği başkent derbisinin hazırlıklarına devam etti.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda çalışan futbolcular, daha sonra sahaya geçti. Dar alanda top kapma oyunuyla süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasındaki başkent derbisi, 23 Şubat Pazar günü Eryaman Stadı'nda yapılacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle