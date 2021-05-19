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Futbol
Haber Giriş: 19.05.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde başkanlık seçimi ertelendi! Yeni tarih...

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Gençlerbirliği'nde başkanlık seçimi ertelendi! Yeni tarih...

Gençlerbirliği Kulübünün 23-30 Mayıs'ta yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul, 3 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise genel kurul 10 Haziran 2021 Perşembe günü aynı saat ve yerde yapılacak.

Gençlerbirliğinde başkanlık seçimi ertelendi Yeni tarih...

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