Gençlerbirliği'nde başkanlık seçimi ertelendi! Yeni tarih...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul, 3 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.



İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise genel kurul 10 Haziran 2021 Perşembe günü aynı saat ve yerde yapılacak.

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