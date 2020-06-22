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GeriFutbol Gençlerbirliği'nde Arda Kızıldağ'ın tedavisine başlandı
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DHA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 15:55,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Arda Kızıldağ'ın tedavisine başlandı

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Gençlerbirliği'nde Arda Kızıldağ'ın tedavisine başlandı
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Gençlerbirliği’nin Süper Lig’de Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Arda Kızıldağ’ın tedavisine başlandığı, oyuncunun ciddi bir sorunu olmadığı bildirildi.

Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor’a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği’nde, 21 yaşındaki defans oyuncusu Arda Kızıldağ sakatlanmıştı. Başkent ekibinden genç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


“Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Arda’nın yapılan kontroller sonucunda sol ayak 5’inci tarak kemiğine yapışan tendonda gerilme ve buna bağlı ödem tespit edilmiştir. Daha önce aynı kemikte meydana gelen kırık nedeniyle opere olan sporcumuzun kemik yapıda herhangi bir ciddi problem tespit edilmemiş olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

 

Gençlerbirliğinde Arda Kızıldağın tedavisine başlandı

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