Gençlerbirliği'nde Ankaragücü hazırlıkları! Taktik ağırlıklı çalışma...

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği futbolcuları günü öğle saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve son bölümde yapılan taktik ağırlıklı çalışma ile sonlandırıldı.

Eryaman Stadı'nda 20 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başlayacak Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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