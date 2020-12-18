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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 17:02 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Ankaragücü hazırlıkları! Taktik ağırlıklı çalışma...

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Gençlerbirliği'nde Ankaragücü hazırlıkları! Taktik ağırlıklı çalışma...
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Süper Lig'de 13. hafta maçında hafta sonu başkent derbisinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği futbolcuları günü öğle saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve son bölümde yapılan taktik ağırlıklı çalışma ile sonlandırıldı.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mertten Alper Potuka yeşil ışık
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten Alper Potuk'a yeşil ışık

Eryaman Stadı'nda 20 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başlayacak Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

 

Gençlerbirliğinde Ankaragücü hazırlıkları Taktik ağırlıklı çalışma...

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