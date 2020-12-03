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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 16:03 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Alanyaspor hazırlıkları! Şut çalışması...

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Gençlerbirliği'nde Alanyaspor hazırlıkları! Şut çalışması...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibi, günü İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, şut çalışmasıyla devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

 

Gençlerbirliğinde Alanyaspor hazırlıkları Şut çalışması...

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