Gençlerbirliği'nde Alanyaspor hazırlıkları! Şut çalışması...

Başkent ekibi, günü İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, şut çalışmasıyla devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

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