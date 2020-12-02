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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Alanyaspor hazırlıkları! Dar alanda pas oyunu...

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Gençlerbirliği'nde Alanyaspor hazırlıkları! Dar alanda pas oyunu...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleri ve dar alanda 5’e 2 top kapma oyunu ile başladığı belirtildi. Çalışmanın dar alanda pas oyunu ve çift kale maç ile tamamladığı bildirildi.

Floyd Ayite'nin takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü, sakatlığı bulunan Diego Angelo’nun tedavisine devam edildiği kaydedildi.

 

Gençlerbirliğinde Alanyaspor hazırlıkları Dar alanda pas oyunu...

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