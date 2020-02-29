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GeriFutbol Gençlerbirliği'nde 5 isim G.Saray maçında yok
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 29.02.2020 - 15:32,Son Güncelleme:/

Gençlerbirliği'nde 5 isim G.Saray maçında yok

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Gençlerbirliği'nde 5 isim G.Saray maçında yok
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Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde 5 ismin forma giyemeyeceği açıklandı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başladı.

Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde ise Galatasaray maçının taktiğini çalıştı.

Floyd Ayite, Erdem Özgenç, Sefa Yılmaz ve Arda Kızıldağ'ın yanı sıra Pierre-Yves Polomat'ın da sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacağı belirtildi.

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