Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Güntekin Onay'dan Beşiktaş'a sert eleştiri: 'Sergen Yalçın'ın cevap vermesi gereken sorular var!'

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın ikinci yarısına Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 79. dakikada David Jurasek'in kendi kalesine attığı gole engel olamadı. Gençlerbirliği beraberlik golünden 2 dakika sonra Tongya'nın attığı golle 2-1 öne geçti. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve Siyah-beyazlılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından 13 puanda kalan (bir maçı eksik) Beşiktaş, lider Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanında kazanıp 25 puana yükselmesinin ardından zirvenin 12 puan gerisine düştü.

JURASEK OYUNA GİRER GİRMEZ KENDİ KALESİNE ATTI

Beşiktaş'ta bu sezon eleştirilen isimler arasında yer alan David Jurasek, oyuna girer girmez kendi kalesine gol attı.

Maçın 78. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan siyah-beyazlı oyuncu, sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Pereira'nın içeri çevirdiği topun göğsüne çarparak kaleyi gitmesine engel olamadı.

Bu golle Gençlerbirliği skoru 1-1'e getirirken, Jurasek'in topa ilk teması golle sonuçlandı.

SAHASINDAKİ İLK YENİLGİ

Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu sezon iç sahadaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, daha önce sahasında oynadığı Eyüpspor, Başakşehir ve Kocaelispor maçlarını kazanmıştı.

TRİBÜNLERDEN MERT'E TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Gençlerbirliği'nin ikinci golü sonrası kaleci Mert Günok'u protesto etti.

Tecrübeli kalecinin ikinci golde hatalı olduğunu düşünen siyah-beyazlı tribünler, topa her temasında Mert Günok'u ıslıkladı.

GÜNTEKİN ONAY'DAN BEŞİKTAŞ'A ELEŞTİRİ: "BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK KAYIP!"

Hürriyet yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısında aldığı yenilgiyi bugünkü köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı;

"Beşiktaş kazanması gereken Galatasaray maçını berabere bitirdi. Dün de Gençlerbirliği karşısında galibiyetin hiç zor olmadığı bir maçı öne geçtiği halde kaybetti. 2 maçın da ortak tarafı 2’nci 45 dakikalarda giderek geriye giden bir oyun ve işe yaramayan oyuncu değişiklikleri. Kocaelispor maçının da 2’nci devresinde benzer bir tablo vardı.

SERGEN YALÇIN’IN CEVAP VERMESİ GEREKEN SORULAR

Beşiktaş neden oyunun kontrolünü ve topu rakiplere veriyor?

Neden set hücumlarını ve duran topları etkili kullanamıyor?

Neden yüksek nitelikli bir pres yapamıyor?

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın’ın bu soruların cevabını bulması şart.

İlk yarıda Cengiz Ünder hariç iyi futbol oynayan yoktu. Ancak ihale Vaclav Cerny’e kaldı. Bu sezon hemen hemen hiç süre almamış Mustafa Hekimoğlu sol kanada geçti ve Beşiktaş o kanattan tek bir hücum yapamadı. Tammy Abraham çıktıktan sonra da santrfora geçen Mustafa maçı şut atmadan tamamladı.

Haberin Devamı

KONYASPOR VE KASIMPAŞA MAÇLARINDA GALİBİYET ŞART

Büyük takımların güçlü oyunlarında günümüz futbolunda kanat beklerinin oyun kurulumunda ve set hücumlarında etkisi çok büyük. Beşiktaş’ın dünkü bekleri bu seviyenin oyuncusu değil. Sergen Yalçın’ın bazı tercihleri hatalı da olsa bu kadro dar ve alternatifsiz. Yarın Masuaku, Gedson ve Immobile gelse çarşamba günü Konya’da ilk 11 oynarlar. Hatta Beşiktaş, Joao Mario’nun bile teknik kalitesini arıyor.

Beşiktaş’ın Fenerbahçe derbisi öncesinde Konyaspor ve Kasımpaşa maçlarını mutlak kazanması şart aksi takdirde siyah beyazlılar için sezon yine erken biter."