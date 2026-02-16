×
Gençlerbirliği yeni teknik direktörünü açıkladı

Güncelleme Tarihi:

Gençlerbirliği yeni teknik direktörünü açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 16:47

Gençlerbirliği, Metin Diyadin’den boşalan teknik direktörlük görevine Levent Şahin’i getirdiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Levent Şahin’le anlaştığını duyurdu.

Çaykur Rizespor maçı sonrası Metin Diyadin ile yolları ayıran başkent ekibi, Levent Şahin ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Gençlerbirliği’nden anlaşma ile ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için teacrübesi ve vizyonuyla hedeflerimize giden yolda, camiamızı yakından tanıyan Levent Şahin ile 1,5 yıllığına anlaşmış bulunmaktadır. Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullanıldı.

Gençlerbirliği yeni teknik direktörünü açıkladı

