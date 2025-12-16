×
Gençlerbirliği yeni teknik direktörünü açıkladı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 11:33

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'in getirildiğini açıkladı.

Gençlerbirliği'nde 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından teknik direktör Volkan Demirel görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

16. haftadaki Kasımpaşa mücadelesine yardımcı antrenör Özcan Bizati yönetiminde çıkan ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Kırmızı-siyahlılar, teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'in getirildiğini açıkladı.

Gençlerbirliği, 16 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 15 puanla averajla 13. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

