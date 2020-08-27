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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 14:43 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Mert Nobre yönetiminde İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda top kapma becerilerini geliştirdi.

Mert Nobre: Kariyer hedefim şampiyonluk yaşamak...
Mert Nobre: "Kariyer hedefim şampiyonluk yaşamak..."

Antrenman son bölümde dar alanda çift kale maç ile tamamlandı. Eğlenceli anların ve güzel gollerin olduğu çift kalenin galibini ise penaltılar belirledi.

 

Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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