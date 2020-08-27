Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Mert Nobre yönetiminde İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda top kapma becerilerini geliştirdi.

Antrenman son bölümde dar alanda çift kale maç ile tamamlandı. Eğlenceli anların ve güzel gollerin olduğu çift kalenin galibini ise penaltılar belirledi.

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