MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıttı
GeriFutbol Gençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 21:01 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıttı
Abone Olgoogle-news

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, 2020-2021 sezonunda giyeceği üç formayı sosyal medya hesaplarından yayımladığı video ile tanıttı.

Hafta başından itibaren "Gençliğin İsyanı" sloganıyla tanıtım çalışmasının başlatıldığı formalar, saat 19.23'te "Biz Ankara'yız! Biz Gençlerbirliği'yiz!" sloganıyla paylaşıldı.

Tanıtım videosunda Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen ve Arda Kızıldağ yer aldı.

Çubuklu klasik "Kırmızı Kara" formanın yanı sıra beyaz formanın yeni dizayn edilmiş halinin futbolcular tarafından beğenildiği belirtildi. Ayrıca siyah yıldızlı alternatif formanın da futbolcuların büyük beğenisini kazandığı ifade edildi.

Gençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıttı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle