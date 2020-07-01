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GeriFutbol Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına devam ediyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına devam ediyor

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Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına devam ediyor
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe'de İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmana futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, dar alandaki taktik provayla sona erdiği kaydedildi.

Gençlerbirliği, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam edecek.

 

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına devam ediyor

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