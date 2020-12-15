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GeriFutbol Gençlerbirliği, Tuzlaspor hazırlıklarına başladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 17:20 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Tuzlaspor hazırlıklarına başladı!

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Gençlerbirliği, Tuzlaspor hazırlıklarına başladı!
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Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Aralık Perşembe günü evinde TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular, bir günlük iznin ardından İlhan Cavcav Tesisleri'nde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda üç devreli çift kale maç oynadı.

Gençlerbirliği ile Tuzlaspor arasında 17 Aralık Perşembe günü Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak maçı, hakem Koray Gençerler yönetecek.

 

Gençlerbirliği, Tuzlaspor hazırlıklarına başladı

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