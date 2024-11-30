Gençlerbirliği: Tüm alacaklar eksiksiz ödendi

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Başkent kulübünden, yönetim kurulunun imzasıyla yapılan açıklamada, son dönemde sosyal medyada Başkan Osman Sungur başta olmak üzere camiaya "linç girişimi" yapıldığı savunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun büyük değerlerinden Gençlerbirliği'miz, sabote etmeye çalışanlara rağmen, güçlü yapısıyla dimdik ayaktadır ve ayakta durmaya da devam edecektir! 29 Kasım Cuma günü itibariyle geçmiş yönetimden alacakları olan futbolcularımız da dahil olmak üzere tüm sporcularımızın peşinatları, maaşları ve söz verildiği gibi prim ödemeleri eksiksiz olarak yapılmıştır. Büyük değerlerimiz hocalarımızın, tüm alacakları ödenmiş olup kulüp personelimizin maaşlarına enflasyon oranında düzenleme yapılarak, Başkanımız Osman Sungur'un talimatıyla geçmiş ay da dahil edilerek ödemelerde bulunulmuştur. 106 milyon olan SGK ve vergi borçlarımızın ödemesi yapılarak mali kriterler tamamlanmıştır. Gençlerbirliği, 1. Lig'de olmasına rağmen Başkanımız Osman Sungur’un vizyonu ve talimatları doğrultusunda, Süper Lig seviyesi imkanlarına kavuşturulup yine Gençlerbirliği'ne yakışır şekilde yönetilmektedir. Tek hedefi son genel kurulda 489 milyon borçla teslim aldığı Gençlerbirliği'mizi sıfır borçla Süper Lig'e çıkarmak olan başkanımız ve yönetimimizi, takdir etmek yerine acımazsızca eleştirenlere önemle duyurulur."