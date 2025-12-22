Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı tarihe geçti: Süper Lig'de 14 yıl sonra bir ilk yaşandı!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor, kozlarını paylaştı.

Ankara'da oynanan ve gol düellosuna sahne olan maçı Gençlerbirliği 4-3 kazandı.

KAFA GOLÜ DÜELLOSU

Karşılaşmada tam 7 gol atılırken, bu gollerin 5'inin kafa vuruşu sonucu gelmesi dikkat çekti. Gençlerbirliği'nin bulduğu 4 golün 3'ü kafa vuruşu sonucu gelirken, Trabzonspor'da Felipe Augusto da 2 golünü kafayla attı.

Öte yandan ev sahibi ekipte Tongya'nın attığı bir kafa golü ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

2010/11'DEN SONRA İLK KEZ

Opta verilerine göre, Süper Lig'de 2010/11 sezonundan bu yana ilk kez bir karşılaşmada tam 5 kafa golü atıldı.

EN ERKEN GOL GOUTAS'TAN

Maçtaki gol perdesini açan Dimitrios Goutas, bordo-mavili ekibin bu sezon yediği en erken gole imza attı.

AUGUSTO'NUN ÇABASI YETERLİ OLMADI





Trabzonspor'da Onuachu'nun yokluğunda santrafora geçen Felipe Augusto, attığı 2 golle Ankara'da öne çıkan isim oldu. Üç maç aranın ardından gol sevinci yaşayan Brezilyalı futbolcu, sezonun ilk devresini 8 gollük katkıyla tamamladı.

Mücadelenin ardından konuşan golcü oyuncu, "Golleri attım belki de ama üzgün bitirdiğim bir maç oldu. Gollerden ziyade kazanmak isterdim. Olmadı maalesef. Zor maç olacaktı. Bireysel anlamda ilk devreden memnunum. Gollerle katkıda bulunmak önemli. Ligin ilk yarısı iyi geçti. Bugünü saymazsak tabii ki." ifadelerini kullandı.

MUÇI BU SEFER PENALTIDAN SAHNEYE ÇIKTI





Trabzonspor'da son haftaların formda isimlerinden Ernest Muçi, Ankara'da da skor üretmeye devam etti.

Takımının 3. golünü penaltıdan kaydeden Muçi, son 5 maçta 7. kez gol sevinci yaşamış oldu.

EN İYİ PERFORMANS TRABZONSPOR'A KARŞI

Gençlerbirliği, bu sezon en fazla isabetli şut çektiği (9) ve beklenen gol değeri ürettiği (2.43 xG) Süper Lig maçını geride bıraktı.