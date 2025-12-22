×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı tarihe geçti: Süper Lig'de 14 yıl sonra bir ilk yaşandı!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Gençlerbirliği#Trabzonspor
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı tarihe geçti: Süper Ligde 14 yıl sonra bir ilk yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 22:25

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta kapanış maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan ve Ankara ekibinin 4-3 kazandığı müsabaka, 2010/11 sezonundan bu yana bir ilki beraberinde getirdi. Tam 7 golün atıldığı karşılaşmada gollerin 5'inin kafa vuruşuyla gelmesi dikkat çekti.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor, kozlarını paylaştı.

Ankara'da oynanan ve gol düellosuna sahne olan maçı Gençlerbirliği 4-3 kazandı.

KAFA GOLÜ DÜELLOSU

Karşılaşmada tam 7 gol atılırken, bu gollerin 5'inin kafa vuruşu sonucu gelmesi dikkat çekti. Gençlerbirliği'nin bulduğu 4 golün 3'ü kafa vuruşu sonucu gelirken, Trabzonspor'da Felipe Augusto da 2 golünü kafayla attı.

Öte yandan ev sahibi ekipte Tongya'nın attığı bir kafa golü ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi. 

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı tarihe geçti: Süper Ligde 14 yıl sonra bir ilk yaşandı

2010/11'DEN SONRA İLK KEZ

Opta verilerine göre, Süper Lig'de 2010/11 sezonundan bu yana ilk kez bir karşılaşmada tam 5 kafa golü atıldı.

Haberin Devamı

EN ERKEN GOL GOUTAS'TAN

Maçtaki gol perdesini açan Dimitrios Goutas, bordo-mavili ekibin bu sezon yediği en erken gole imza attı. 

AUGUSTO'NUN ÇABASI YETERLİ OLMADI

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı tarihe geçti: Süper Ligde 14 yıl sonra bir ilk yaşandı

Trabzonspor'da Onuachu'nun yokluğunda santrafora geçen Felipe Augusto, attığı 2 golle Ankara'da öne çıkan isim oldu. Üç maç aranın ardından gol sevinci yaşayan Brezilyalı futbolcu, sezonun ilk devresini 8 gollük katkıyla tamamladı. 

Mücadelenin ardından konuşan golcü oyuncu,  "Golleri attım belki de ama üzgün bitirdiğim bir maç oldu. Gollerden ziyade kazanmak isterdim. Olmadı maalesef. Zor maç olacaktı. Bireysel anlamda ilk devreden memnunum. Gollerle katkıda bulunmak önemli. Ligin ilk yarısı iyi geçti. Bugünü saymazsak tabii ki." ifadelerini kullandı. 

MUÇI BU SEFER PENALTIDAN SAHNEYE ÇIKTI

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı tarihe geçti: Süper Ligde 14 yıl sonra bir ilk yaşandı

Trabzonspor'da son haftaların formda isimlerinden Ernest Muçi, Ankara'da da skor üretmeye devam etti.

Takımının 3. golünü penaltıdan kaydeden Muçi, son 5 maçta 7. kez gol sevinci yaşamış oldu.

Haberin Devamı

EN İYİ PERFORMANS TRABZONSPOR'A KARŞI

Gençlerbirliği, bu sezon en fazla isabetli şut çektiği (9) ve beklenen gol değeri ürettiği (2.43 xG) Süper Lig maçını geride bıraktı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Gençlerbirliği#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!