Gençlerbirliği Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte karşılaşma öncesi istatistikler

Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı son üç iç saha maçında gol atamayan Gençlerbirliği, rakibi karşısında daha uzun bir kuraklığı en son Eylül 1997-Mart 2001 arasında yaşamıştı. Ankara takımlarına rakip olduğu son 14 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, son yenilgisini Eylül 2016'da Osmanlıspor'dan aldı.

Süper Lig'de oynadığı son üç maçı toplam 13 gol yiyerek kaybeden Gençlerbirliği, daha uzun bir yenilgi serisini en son ligden düştüğü 2017/18 sezonunda yaşadı. Abdullah Avcı'nın ilk maçına çıktığı dokuzuncu haftadan bu yana Süper Lig'de en az gol yiyen takım Trabzonspor. Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig deplasmanlarında attığı gollerin %75'i maçların ikinci yarılarında geldi. Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son dört golün üçünü kaydeden Robert Piris da Motta, bu gollerin tamamını penaltı noktasından buldu. Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçüne doğrudan katkı sağladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde Gençlerbirliği'ne konuk olduğu hiçbir maçı kazanamadı ve son dört karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği Trabzonspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ İSİM CEZA SINIRINDA

Bordo-mavililerde, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde 3'er sarı kartlı Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi, Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

TRABZONSPORLU FUTBOLCU ABDÜLKADİR ÖMÜR AMELİYAT EDİLDİ

Trabzonspor'un 19 Ocak Salı günü İttifak Holding Konyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Ömür, İstanbul'da ameliyat oldu.

Trabzonspor'un internet sitesinde yer alan açıklamada, Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan Abdülkadir Ömür'ün başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

Abdülkadir'in hastanede bir süre daha tedavi sürecinin devam edeceği ifade edilen açıklamada, "Oyuncumuzun önümüzdeki hafta içerisinde Trabzon'a dönmesi ve tedavisini burada sürdürmesi planlanmaktadır." denildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da Abdülkadir Ömür'ü ameliyatın ardından ziyaret ederek, moral verdiği kaydedildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, İLHAN CAVCAV İÇİN ANMA MESAJI YAYIMLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav'ı vefatının 4. yıl dönümünde yayımladığı mesaj ile andı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Gençlerbirliği Spor Kulübü onursal başkanı İlhan Cavcav'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. 1935-2017." ifadeleri kullanıldı.