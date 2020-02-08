Gençlerbirliği Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 21. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Gençlerbirliği ve Trabzonspor karşı karşıya gelmişti. Bu müsabakaya kısa bir süre kala maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Gençlerbirliği Trabzonspor maçına ilişkin ayrıntılar...

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Trabzonspor ile mücadele edecek. Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde son maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e mağlup olan başkent ekibi, haftaya 21 puanla 13. sırada girdi. Bir maçı eksik Trabzonspor ise 38 puanla 3. sırada yer alıyor.

BAŞKENT EKİBİNİN EKSİKLERİ

Başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren Pierre-Yves Polomat, Soner Dikmen ve Arda Kızıldağ ile takımla çalışmalara başlayan ancak fiziksel olarak hazır olmayan Bogdan Stancu takımdaki yerlerini alamayacak.