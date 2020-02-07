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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 19:17,Son Güncelleme:/

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Gençlerbirliği, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki idman ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başladı. İdman, Trabzonspor müsabakasının taktik çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmanı kulüp başkanı Murat Cavcav da takip etti.

Yarın oynanacak maç öncesi başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren Pierre-Yves Polomat, Soner Dikmen ve Arda Kızıldağ ile takımla çalışmalara başlayan ancak fiziksel olarak hazır olmayan Bogdan Stancu takımdaki yerlerini alamayacak

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Gençlerbirliği, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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