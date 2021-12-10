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Gençlerbirliği tek golle kazandı! Denizlispor...

#Gençlerbirliği#Denizlispor#TFF
Gençlerbirliği tek golle kazandı Denizlispor...

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Gençlerbirliği evinde Denizlispor’u konuk etti. Başkent ekibi karşılaşmadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı.

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Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Çetin x, Özcan Sultanoğlu xx, Mehmet Akıncık xx, Murat Türkoğlu xx

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Ömürcan Artan xx, Arda Kızıldağ xx, Metehan Mert xxx, Kerem Can Akyüz xx, Gökhan Gül xx, Musa Şahindere x (Kazenga dk. 72 x), Tshibola xx, Grechyshkin xx, Barış Alıcı xx (Sallalich dk. 83 ?), Sami Gökhan Altıparmak x (Mert Kula dk. 90+5 ?)

Yedekler: Ramazan Köse, Ulusoy Mert Kabasakal, Abdullah Şahindere, Bieliaiev, Furkan Şeker, Baran Başyiğit, Muhammed Bayır

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Denizlispor: Stachowiak xx, Özer Özdemir xx, Muhammed Özkal xx, Oğuz Yılmaz xx, Schwechlen xx, Gökhan Süzen xx, Djedje x, Muhammed Gönülaçar xx (Bekir Turaç Böke dk. 60 x), Okan Derici x (Mustafa Çeçenoğlu dk. 60 x), Mayi x, Aissati xx (Asım Hamzaçebi dk. 67 x)

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tusha, İlhan Depe, Darri

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Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Metehan Mert (dk. 88) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Kazenga (Gençlerbirliği), Gökhan Süzen, Özer Özdemir, Djedje, Mustafa Çeçenoğlu (Denizlispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Grechyshkin’in ceza sahası dışından açtığı orta Djedje’den geri döndü. Topla ceza sahası yayında tekrar buluşan Grechyshkin’in şutu kornere çıktı.

25. dakikada Denizlispor savunmasının hatasında ceza sahası içinde Musa Şahindere topu Altıparmak’a bıraktı. Gelen ortaya karşılık veremeyen Altıparmak’ın vuruşunu kaleci dışarı çıkarttı.

36. dakikada sol kanattan Kerem Can Akyüz’ün ortasında ceza sahası içinde Tshibola buluştu. Kale önünde topla buluşan Altıparmak’ın şutu üst direkten auta çıktı.

43. dakikada sol kanattan takım arkadaşı ile paslaşarak gelen Gökhan Süzen’in sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Übeyd çeldi.

53. dakikada topu sol kanattan ceza sahası içine taşıyan Tshibola’nın şutu kalecide kaldı.

76. dakikada sol kanatta Gökhan Altıparmak ile duvar pası yapan Kazenga sol çapraza ilerledi. Ceza sahası dışında sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.

88. dakikada Grechyshkin’in sağ köşeden kullandığı köşe vuruşunda sol çaprazda Kazenga buluştu. Topu ceza sahası içine getiren Kazenga’nın ortasına kafayla karşılık veren Metehan Mert fileleri salladı. 1-0

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#Gençlerbirliği#Denizlispor#TFF

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