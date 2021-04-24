Gençlerbirliği, Süper Lig'de 'yaşamak' istiyor

Süper Lig'in 29'uncu haftasında 7 Mart'ta konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği, 21 puanla son sıraya demir attı. O gün, neredeyse hem sahadaki görüntüsü hem de oynadığı oyun göz önüne alındığında ligin en büyük küme düşme adayı olarak gösterilen Ankara temsilcisi, aradan geçen yaklaşık 1.5 aylık süreçte bütün izlenimleri tersine çevirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, son 8 haftada oynadığı oyunla hem taraftarına umut aşıladı hem de Süper Lig'de kümede kalma yarışında "ben de varım" dedi.

HİKAYE FENERBAHÇE MAÇIYLA BAŞLADI

14 Mart'ta ligin son sırada yer alan ve oynadığı son 11 maçta 9 mağlubiyet 2 beraberlik alan Gençlerbirliği, rüzgarı arkasına alma aşamasında olan Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçta 1-0 öne geçtiğinde aslında neredeyse bütün futbolseverler için maçın sonucu belli olmuştu ama Başkent ekibi 2-1 kazanarak hikayenin ilk adımını attı. Bu galibiyet ile başkent ekibi hem 11 maçlık galibiyet hasretini sonlardırdı hem de dibi gördüğü noktada tekrar nefes almayı başardı.

KEYİF VEREN FUTBOL VE BERABERİNDE GELEN OLUMLU SONUÇLAR

Fenerbahçe galibiyetinin ardından Aytemiz Alanyaspor ve Kasımpaşa'yı da mağlup ederek 3 haftada 9 puanı hanesine yazdıran Gençlerbirliği, BB Erzurumspor maçında uzatma dakikalarında gelen gole engel olamamış ve Özcan Bizati ile ilk puan kaybını yaşadı. Bir sonraki hafta Ankara derbisinde Ankaragücü'ne 3-1 kaybeden Başkent ekibi, Sivasspor karşısında son 15 dakikasına 2-0 önde girdiği karşılaşmayı da 3-2 kaybetmiş ve bir gerileme sürecine girmişti. Küme düşme hattında direkt rakibi olan Kayserispor'a karşı 2-2 beraberlik ile sahadan ayrılan Gençlerbirliği, son olarak dün Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek Özcan Bizati yönetiminde 4 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alarak 14 puan topladı.

BİZATİ YÖNETİMİNDE 8 MAÇIN 6'SINDA EN AZ 2 GOL

Özcan Bizati yönetiminde oynadığı futbol ile futbolseverlerin dikkatini çeken Gençlerbirliği, bu oyunun meyvelerini de toplamayı başardı. Bizati öncesinde 27 maçta 22 gol atabilen başkent ekibi, Bizati sonrasında 8 maçta 14 gol atarak 1.75 gol ortalaması yakalamayı başardı. Başkent ekibi, bu 8 maçta da gol atmayı başarırken 6 tanesinde ise rakip filelere en az 2 gol bıraktı.

HİKAYENİN SONU NASIL OLACAK?

Çaykur Rizespor maçı ardından yaptığı, "Kulübümüz çam ağacı gibi kışa direnen şekilde dik duruyor. Oyuncular karanlıkta bile buğulu cama güneş çizecek kadar karakter gösteriyorlar. Yaşamak istiyoruz, Sio gibi yaşamak istiyoruz" açıklamaları ile içinde bulundukları durumu en iyi şekilde dile getiren Özcan Bizati ve takımının kalan 5 haftada işi kolay olmayacak. Hatayspor, Karagümrük ve Trabzonspor gibi ligin üst sıralarında yer alan takımlarla deplasmanda mücadele edecek olan başkent ekibi, iki iç saha maçında ise Galatasaray ve Göztepe'yi konuk edecek. Taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazanan ve "yaşama" mücadelesi veren başkent ekibinin kümede kalmak için başlattığı bu hikayede başarılı olabilmesi için kalan fikstürde daha büyük adımlar atması gerekecek.

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