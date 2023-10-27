Gençlerbirliği Sportif Direktörü, Fenerbahçe'nin transferlerini açıkladı! Can Bartu Çığır, Utku Karakaya, Yiğit Evin ve Mehmet Ceyhun...

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Türk futbolunun köklü kulüplerinden olan Trendyol 1.Lig ekibi Gençlerbirliği, altyapısından çıkardığı 18 yaşındaki futbolcu Arda Güler’in Real Madrid’e uzanan transferinden sonra yıldız adayları yetiştirmeye devam ediyor. Başkent temsilcisinde sportif direktör olarak görev yapan Emrah Yıldız, genç yetenekler Can Bartu, Utku Karakaya, Yiğit Evin, Mahmut Ceyhun’un transferine ilişkin konuşurken, oyunculara Avrupa’dan gelen transfer tekliflerini açıkladı. Yıldız, A takımla antrenmanlara çıkan 2007 doğumlu sol stoper Umut İslamoğlu için aldıkları transfer teklifine de değindi.

GENÇLERBİRLİĞİ SPORTİF DİREKTÖRÜ EMRAH YILDIZ’IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Oyuncularımızdan Can Bartu, Utku Karakaya, Yiğit Evin ve Mahmut Ceyhun'un transferi için Fenerbahçe'yle anlaştık. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Transferleri için protokol imzaladık. Bu oyuncularımızı resmi olarak Galatasaray da istedi. Oyuncularımız Avrupa takımları tarafından da takip ediliyor. Can Bartu'yu Club Brugge, Mahmut Ceyhun'u da Sporting Lizbon transfer etmek istedi. Avrupa'daki bu kulüpler, oyuncularımız 18 yaşından küçük oldukları için, "Bu oyuncuları ara sıra davet edelim. Bizimle tanışsınlar. 18 yaşını doldurduklarında transfer edelim" dediler.

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"ARDA GÜLER'DEN DOĞAN ALACAKLAR İÇİN FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Arda Güler'den doğan alacaklarımız için Fenerbahçe ile görüşmelerimiz devam ediyor.

"UMUT İSLAMOĞLU'NU GALATASARAY İSTİYOR"

Sol stoper bölgesinde oynayan 2007 doğumlu oyuncumuz Umut İslamoğlu'nu Galatasaray istiyor. Galatasaray ile görüşüyoruz. Umut şu an A takım bünyesinde antrenman yapıyor. Biz Umut'u inşallah A takımda oynatıp ondan sonra satabiliriz. Biliyorsunuz Avrupa’da bu yaştaki oyunculara çıkartıp 2-3 milyon euro bonservis parası verebiliyorlar. Türkiye’de biz 500 bin euro istediğimiz vakit çok para olduğunu söylüyorlar. Kulüplerde ekonomik sıkıntı olduğu için bu rakamlar artık büyük geliyor.