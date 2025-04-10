Gençlerbirliği, son dakikalarda geri döndü!

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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor'u son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup etti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Fatih Tokail, Güner Mumcu Taştan, Kerem İlitangil
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan (Dk. 76 Fıratcan Üzüm), Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Adem Eren Kabak (Dk. 64 Mikail Okyar), Nalepa (Dk. 54 Rahman Buğra Çağıran), Joca, Samed Onur (Dk. 46 Etebo), Metehan Mimaroğlu, Gaucho (Dk. 54 Popa)
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğu, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Dk. 82 Mustafa Eser), Atalay Babacan (Dk. 82 Djokanovic), Bardhi, Soukou (Dk. 88 Barış Ekincier), Benny, Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 66 Batuhan Çelik), Joao
Goller: Dk. 60 Soukou (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 89 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90+2 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Dk. 73 Joao (Central Hospital Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Nalepa, Dk. 57 Alperen Babacan, Dk. 90+7 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği) Dk. 90+1 Burak Öksüz, Dk. 90+10 Cavare (Central Hospital Ümraniyespor)