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Gençlerbirliği, son dakikalarda geri döndü!

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#Gençlerbirliği#Ümraniyespor#1. Lig
Gençlerbirliği, son dakikalarda geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 19:29

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, evinde Central Hospital Ümraniyespor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 yendi.

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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor'u son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup etti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Fatih Tokail, Güner Mumcu Taştan, Kerem İlitangil

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan (Dk. 76 Fıratcan Üzüm), Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Adem Eren Kabak (Dk. 64 Mikail Okyar), Nalepa (Dk. 54 Rahman Buğra Çağıran), Joca, Samed Onur (Dk. 46 Etebo), Metehan Mimaroğlu, Gaucho (Dk. 54 Popa)

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğu, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Dk. 82 Mustafa Eser), Atalay Babacan (Dk. 82 Djokanovic), Bardhi, Soukou (Dk. 88 Barış Ekincier), Benny, Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 66 Batuhan Çelik), Joao

Goller: Dk. 60 Soukou (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 89 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90+2 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği)

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Kırmızı kart: Dk. 73 Joao (Central Hospital Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Nalepa, Dk. 57 Alperen Babacan, Dk. 90+7 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği) Dk. 90+1 Burak Öksüz, Dk. 90+10 Cavare (Central Hospital Ümraniyespor)

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#Gençlerbirliği#Ümraniyespor#1. Lig

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